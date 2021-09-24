Полиция проверила информацию об угрозе стрельбы в школе в Балашихе

Подмосковная полиция провела проверку размещенной в соцсетях информации об угрозе стрельбы в одной из школ в Балашихе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Данная информация не подтвердилась. В настоящее время проводится проверка в отношении пранка, сообщившего в соцсети о расстреле школьников», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что в Интернете была размещена информация о том, что в одной из школ города Балашиха существует угроза стрельбы. После публикации данных сведений полиция незамедлительно начала проверку.