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Путин обратился к участникам Тихоокеанского театрального фестиваля

Майя Мусиенко
01:19 24.09.2021
По словам президента, это событие поможет закрепить за Владивостоком статус одной из культурных столиц России и мира.  
Путин обратился к участникам Тихоокеанского театрального фестиваля
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам, гостям и организаторам первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который стартует во Владивостоке 24 сентября. Глава государства отметил, что такое масштабное творческое событие позволит укрепить за городом звание одной из культурных столиц России и мира.

«Он призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссеров, актеров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира», – написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что участников фестиваля ждут громкие премьеры, встречи с мэтрами театрального искусства, круглые столы и тематические дискуссии. Путин выразил уверенность, что это событие станет настоящим праздником для жителей и гостей столицы Приморья, а также создаст новые традиции и займет достойное место в международном театральном календаре.

Помимо прочего, президент отметил, что проект Тихоокеанского фестиваля по праву считается одним из главных событий в рамках государственной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, которая стартовала в 2019 году.

Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль будет проходить  во Владивостоке в период с 24 сентября по 9 октября. В его программе заявлено девять спектаклей разных жанров в исполнении трупп из Аргентины, Армении, Грузии, Испании, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и России.

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