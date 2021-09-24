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СМИ: при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, по предварительным данным, никто не выжил

Роман Захаров
11:35 24.09.2021
По данным ТАСС, разбившееся воздушное судно может принадлежать ФСБ РФ.
СМИ: при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, по предварительным данным, никто не выжил
© Фото: Wikimedia
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Экипаж вертолета Ка-27, разбившегося на Камчатке, по предварительной информации, погиб. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

«По предварительной информации, после осмотра места крушения с воздуха выживших нет», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее ТАСС стало известно, что вертолет Ка-27, который, по сообщениям журналистов, может принадлежать ФСБ РФ, в ночь с четверга на пятницу совершил жесткую посадку вблизи горы Острой на Камчатке. На борту воздушного судна, по данным агентства, могли находиться три человека. Согласно публикации ТАСС, обломки вертолета найдены на высоте примерно 950 метров.

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