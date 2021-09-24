Разведку у границ РФ за неделю вели 79 самолетов и беспилотников
Девять раз за неделю российские военные поднимали в воздух истребители дежурных сил ПВО.
© Фото: Минобороны России
Шестьдесят семь иностранных самолетов и 12 беспилотников в течение недели вели разведку у российских границ, следует из данных Минобороны России, которые опубликованы в пятницу в ведомственной газете «Красная звезда».
Иностранные самолеты-разведчики и беспилотники сопровождались радиолокационными станциями.
Девять раз за неделю российские военные поднимали в воздух истребители дежурных сил ПВО, чтобы не допустить нарушения государственной границы. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, отмечается в материалах Минобороны РФ.