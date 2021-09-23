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Миротворцы РФ в Карабахе провели гуманитарную акцию для многодетных семей

Ян Брацкий
06:25 23.09.2021
С ноября 2020 года по настоящее время более 6,5 тысяч нуждающихся переселенцев получили гуманитарную и медицинскую помощь от российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы продолжают оказывать адресную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам и многодетным семьям в Нагорном Карабахе. Работают через общественную приемную и горячую линию российского миротворческого контингента.

«Сами видите в каких тяжелых условиях проживают беженцы. Оказывали здесь адресную помощь и увидели, что здесь вся гостиница заполнена беженцами, на три этажа одна кухня и одна стиральная машина», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

В гостинице, где проходила гуманитарная акция, нет свободных номеров, все они отданы беженцам из поселка Гадрут.

«Уже третий раз приезжают, второй раз помогают Марине. У нас есть семьи погибших, им тоже помогают. Мы очень благодарны, мы вас любим. Люди ждут миротворцев, машины стоят под окнами, они думают, что их "братья" пришли. Здесь проживает 49 человек, 12 семей нуждаются в помощи. Так же в их числе многодетные семьи», - сказала администратор гостиницы Рита Арутюнян.

Военнослужащие российского миротворческого контингента передали многодетной жительнице  Степанакерта предметы домашнего обихода, продуктовые наборы и детские игрушки. Ранее российские миротворцы этой семье, имеющей пятимесячного ребенка, передали гуманитарную помощь в виде детской коляски и вещей первой необходимости.

«Сначала были проблемы с деньгами, нам дали дом, но с хозяином не смогли договориться, нам предложили это место. Вообще-то я спортсмен, но сейчас я оставил спорт, помогаю родителям», - заявил беженец Мхитар Андреян.

Офицеры Центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. С каждой семьей проводится беседа, выясняется, какое имущество им необходимо. Жителям выдаются предметы первой необходимости: одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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