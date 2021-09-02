Оживить город-призрак: как военная полиция РФ помогает сирийцам вернуться в свои дома

Патруль российской военной полиции аккуратно въезжает в Телль- Рефъят. Еще совсем недавно он был под властью боевиков, сейчас же сюда начинает возвращаться мирная жизнь. Пока город можно назвать призраком. И на наших военных редкие жители смотрят с надеждой.

Город находится на переднем крае обороны. За горами позиции боевиков. Чуть ниже деревня Калжибрин. Силами российской военной полиции здесь удалось добиться режима полного прекращения огня. И сюда тоже начинают возвращаться люди.

«Мы рады видеть, что хотя бы одна семья вернулась. Мы сейчас прикладываем все усилия, чтобы жизнь здесь была полностью безопасной. Но главная помощь - это патруль военной полиции. Пока здесь русские солдаты, боевики никогда не подойдут», - рассказал военнослужащий ВС САР Абду Малик Акасси.

Житель населенного пункта Калжибрин Хусейн Аль-Алии надеется, что скоро сюда вернутся его соседи. У самого семья большая: мать, жена и пятеро детей. Работы сейчас нигде нет, поэтому, чтобы прокормиться, приходится держать большое подворье.

«У меня большое поголовье скота, есть козы и бараны. Здесь самые лучшие пастбища для моих животных. Немного боюсь за себя и свою семью. Помню, как страшно тут было. Но семью тоже кормить надо», - признался Хусейн.

На хозяйстве трудятся всей семьей. Воду приходится завозить, а вот электричество дает генератор. Семейство уже развело коз, так что молоко и мясо на столе есть.

Всего в округе шесть таких заброшенных деревень, откуда беспорядочной стрельбой террористы выбили мирных жителей. Сейчас местные власти решают, как вернуть селян и в другие населенные пункты. Пока же сирийские саперы проводят разминирование улиц и посевных площадей, а регулярное патрулирование нашей военной полиции вселяет в людей уверенность в мирном завтрашнем дне.