Пожар площадью три тысячи квадратов полыхает в ангаре в Подмосковье

В городском округе Черноголовка в Подмосковье горит нежилой металлический ангар. В настоящий момент огнем охвачена площадь в три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Площадь горения 3000 метров», – заявили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о возгорании нежилого ангара в Черноговке. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что существует угроза перехода огня на соседнее офисное здание.