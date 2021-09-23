Пожар площадью три тысячи квадратов полыхает в ангаре в Подмосковье
МЧС сообщает об угрозе перехода пламени на офисное здание.
© Видео: Pavel Leontev VK © Фото: Pavel Leontev VK
В городском округе Черноголовка в Подмосковье горит нежилой металлический ангар. В настоящий момент огнем охвачена площадь в три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Площадь горения 3000 метров», – заявили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании нежилого ангара в Черноговке. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что существует угроза перехода огня на соседнее офисное здание.