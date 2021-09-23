Проверка готовности к бою: в Приморском крае завершились учения артиллерии ВДВ

В Приморском крае на полигоне «Барановский» Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения завершились тактические учения с подразделениями гаубичного артиллерийского дивизиона.

Основной целью учений с боевой стрельбой было определение готовности к действиям по боевому предназначению.

Отмечается, что в ходе учений личный состав продемонстрировал свои знания, навыки и умения в поражении противника из 122-мм гаубиц Д-30 как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой на дальности до пяти километров со сменой огневых позиций.

В ходе боевых стрельб расчеты поразили более 10 целей, имитирующих командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника.

По итогам учений действия артиллеристов гаубичного дивизиона были оценены на «хорошо». После этого подразделения дивизиона возвратились в пункт постоянной дислокации, где были проведены все положенные противоэпидемические мероприятия.