«Газпром нефть» и «Аэрофлот» договорились о создании первого в России «зеленого» топлива

В России уже в ближайшее время появится так называемая «зеленая» авиация - самолеты значительно снизят выбросы парниковых газов. Произойдет это за счет создания первого в нашей стране высокотехнологичного и экологически безопасного авиатоплива.

Совместными усилиями за его разработку взялись «Газпром нефть» и «Аэрофлот». Компании подписали соглашение об исследованиях и последующем производстве в России биотоплива.

Таким образом отечественная авиаотрасль начинает готовиться к введению новых мировых стандартов - с 2027 года авиаперезвочики на международных рейсах должны будут ограничить выбросы углекислого газа, а за превышение - с них будет взиматься плата.

Разработка и использование отечественного «зеленого» топлива позволит не только сократить углеродный след авиаперевозок, но и сохранить устойчивость российской авиационной отрасли.