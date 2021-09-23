СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке
По данным агентства, на борту воздушного судна могли находиться три человека, их судьба уточняется.
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Вертолет Ка-27 мог совершить жесткую посадку неподалеку от горы Острая на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на борту воздушного судна могли находиться три человека, их судьба уточняется. Активный поиск вертолета начнется утром по местному времени, сообщается со ссылкой на источник в авиационных службах региона.
По предварительным данным, вертолет может принадлежать ФСБ России, сообщил источник агентства. Подробности происшествия уточняются.