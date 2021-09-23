В стране и мире СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке Иван Линдеманн По данным агентства, на борту воздушного судна могли находиться три человека, их судьба уточняется. © Фото: flickr Читайте нас на: Вертолет Ка-27 мог совершить жесткую посадку неподалеку от горы Острая на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, на борту воздушного судна могли находиться три человека, их судьба уточняется. Активный поиск вертолета начнется утром по местному времени, сообщается со ссылкой на источник в авиационных службах региона. По предварительным данным, вертолет может принадлежать ФСБ России, сообщил источник агентства. Подробности происшествия уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика