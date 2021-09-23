Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

За штурвалом Ил-76 и Ан-26: кадры летной практики курсантов Краснодарского авиационного училища

Анна Касаткина
20:52 23.09.2021
Курсанты изучили особенности пилотирования военно-транспортных самолетов, при этом особое внимание уделялось правильности действий при возникновении нештатных ситуаций.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Летную практику завершили курсанты высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. Они принимали участие в полетах в качестве помощников командиров кораблей.

Практика под руководством опытных наставников длилась четыре месяца и проходила в авиационных полках Тверского соединения военно-транспортной авиации в Тверской, Ивановской и Псковской областях.

Курсанты изучили особенности пилотирования военно-транспортных самолетов, особое внимание уделялось правильности действий при возникновении нештатных ситуаций. Во время полетов отрабатывались взлеты и посадки, полеты по маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами, а также отработка элементов ухода на второй круг и взлет с «конвейера», когда при выполнении посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики совершают отрыв с дальнейшим набором высоты.

Все курсанты успешно завершили летную практику и уже скоро вступят в ряды авиационных полков военно-транспортной авиации. Всего в авиаполках Тверского соединения ВТА прошли летную практику более 25 курсантов на самолетах типа Ил-76 и Ан-26 со среднем налетом более 65 часов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:39 В стране и мире
Глава МИД Сирии оценил визит Асада в Москву
19:19 В стране и мире
СМИ: самоубийство главы пермского главка СКР не связано с его службой
17:37 В стране и мире
Видео
Друг пилота Ан-26 рассказал, что ему хорошо давалась летная практика
16:53 В стране и мире
Нацистский преступник Оберлендер скончался в Канаде
13:00 В стране и мире
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
Популярное
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Видео
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Видео
Представитель Хохлова раскрыла детали скандала с Facebook из-за фамилии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.