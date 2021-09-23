За штурвалом Ил-76 и Ан-26: кадры летной практики курсантов Краснодарского авиационного училища

Летную практику завершили курсанты высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. Они принимали участие в полетах в качестве помощников командиров кораблей.

Практика под руководством опытных наставников длилась четыре месяца и проходила в авиационных полках Тверского соединения военно-транспортной авиации в Тверской, Ивановской и Псковской областях.

Курсанты изучили особенности пилотирования военно-транспортных самолетов, особое внимание уделялось правильности действий при возникновении нештатных ситуаций. Во время полетов отрабатывались взлеты и посадки, полеты по маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами, а также отработка элементов ухода на второй круг и взлет с «конвейера», когда при выполнении посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики совершают отрыв с дальнейшим набором высоты.

Все курсанты успешно завершили летную практику и уже скоро вступят в ряды авиационных полков военно-транспортной авиации. Всего в авиаполках Тверского соединения ВТА прошли летную практику более 25 курсантов на самолетах типа Ил-76 и Ан-26 со среднем налетом более 65 часов.