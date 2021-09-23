«Рука вся сине-черная»: пенсионерка из Москвы рассказала, как отбила сумку у грабителя

Пострадавшая от нападения грабителя в центре Москвы пенсионерка Светлана Шмелева не хочет, чтобы он получил реальный срок. По словам женщины, молодому человеку всего 22 года, поэтому у него есть шанс переосмыслить свою жизнь и исправиться. Об этом Шмелева рассказала телеканалу «Звезда».

Сама женщина после нападения получила травмы, которые до сих пор дают о себе знать.

«Рука вся сине-черная, все содрано. Ребрышки, ключица - все это болело», - уточнила она.

Семидесятилетняя женщина по профессии адвокат, поэтому привыкла биться за свое. Нападавший явно не ожидал такой реакции.

«Я была в Музее Москвы на дне рождения у своей замечательной приятельницы. Вышла я оттуда где-то в десятом часу вечера. Вышла, перешла на другую сторону Остоженки, как раз где находится дом-музей Тургенева. И пошла в сторону Кропоткинской - там у меня стояла машина в переулке. Я думала, что сяду в машину и поеду домой. Вдруг у меня неожиданно слева появляется лицо, у меня хватают сумку, которая была на локте», - описала Шмелева момент нападения.

По словам женщины, денег в сумке было мало, да и сама она не представляла особой ценности. Однако там было адвокатское удостоверение, которое Шмелева не могла потерять.

«Конечно, я полетела вслед за сумкой. Он очень сильно дергал, а я кричала, звала на помощь», - поделилась женщина.

На улице в это время было пусто. А спас ее водитель, проезжавший мимо. Он остановил машину и побежал в сторону женщины. Грабитель испугался.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). До суда он будет находиться под стражей.