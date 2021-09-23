Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Рука вся сине-черная»: пенсионерка из Москвы рассказала, как отбила сумку у грабителя

Иван Линдеманн
18:57 23.09.2021
Семидесятилетняя женщина по профессии адвокат, поэтому привыкла биться за свое. Нападавший явно не ожидал такой реакции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Пострадавшая от нападения грабителя в центре Москвы пенсионерка Светлана Шмелева не хочет, чтобы он получил реальный срок. По словам женщины, молодому человеку всего 22 года, поэтому у него есть шанс переосмыслить свою жизнь и исправиться. Об этом Шмелева рассказала телеканалу «Звезда».

Сама женщина после нападения получила травмы, которые до сих пор дают о себе знать.

«Рука вся сине-черная, все содрано. Ребрышки, ключица - все это болело», - уточнила она.

Семидесятилетняя женщина по профессии адвокат, поэтому привыкла биться за свое. Нападавший явно не ожидал такой реакции.

«Я была в Музее Москвы на дне рождения у своей замечательной приятельницы. Вышла я оттуда где-то в десятом часу вечера. Вышла, перешла на другую сторону Остоженки, как раз где находится дом-музей Тургенева. И пошла в сторону Кропоткинской - там у меня стояла машина в переулке. Я думала, что сяду в машину и поеду домой. Вдруг у меня неожиданно слева появляется лицо, у меня хватают сумку, которая была на локте», - описала Шмелева момент нападения.

По словам женщины, денег в сумке было мало, да и сама она не представляла особой ценности. Однако там было адвокатское удостоверение, которое Шмелева не могла потерять.

«Конечно, я полетела вслед за сумкой. Он очень сильно дергал, а я кричала, звала на помощь», - поделилась женщина.

На улице в это время было пусто. А спас ее водитель, проезжавший мимо. Он остановил машину и побежал в сторону женщины. Грабитель испугался.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). До суда он будет находиться под стражей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Видео
Друг пилота Ан-26 рассказал, что ему хорошо давалась летная практика
17:53 В стране и мире
СМИ: главу СУ СК по Пермскому краю Сарапульцева нашли мертвым в кабинете
16:53 В стране и мире
Нацистский преступник Оберлендер скончался в Канаде
14:23 В стране и мире
В Минтруде объяснили причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
13:00 В стране и мире
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
Популярное
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Видео
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Видео
Представитель Хохлова раскрыла детали скандала с Facebook из-за фамилии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.