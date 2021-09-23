В Сирии у здания суда в Тартусе прогремел взрыв. Об этом сообщается на сайте Tartous2day.

Известно, что погибли два человека, 11 получили ранения. Среди них есть полицейские и военные.

«Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», - сообщают местные СМИ.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что перед взрывом двое мужчин устроили драку. Впоследствии один из них снял с бомбы взрыватель. Причины происшествия выясняет полиция.