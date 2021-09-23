МО РФ опровергло заявление о «нарушении» самолетом А-50 воздушного пространства Эстонии

Российский самолет А-50 в среду выполнял плановый перелет, сообщает военное ведомство РФ. Он вылетел с аэродрома под Калининградом и направился в пункт дислокации, никаких нарушений воздушной границы Эстонии не было.

В Министерстве обороны отметили, что маршрут, по которому следовал самолет, был согласован заблаговременно. Никаких претензий в день перелета к российскому экипажу не предъявлялось, он находился на связи с диспетчерами Эстонии.

Средства объективного контроля подтверждают, что полет соответствовал международным нормам, границы иностранных государств не нарушались, подчеркнули в военном ведомстве.