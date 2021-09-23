Не дотянул до площадки: кадры с приземлившимся на крышу гаража вертолетом санавиации в Ижевске

Видео с места жесткой посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске опубликовало МЧС России - воздушное судно село на крышу гаража на территории первой республиканской клинической больницы. На кадрах можно увидеть сам вертолет и спасательные работы.

ЧП произошло в четверг, 23 сентября. Выполнявшее санитарную эвакуацию судно не дотянуло до посадочной площадки около 50 метров и приземлилось на крыше гаража.

На борту вертолета находилось четыре человека, включая одного пациента. Он отправился в медучреждение по профилю основного заболевания, а сопровождавшего его фельдшера госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ранее в подмосковной Коломне частный самолет совершил экстренную посадку на реку. На борту находилось два человека, они серьезно не пострадали.