Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме на Камчатке

Майя Мусиенко
01:57 23.09.2021
Обстоятельства трагедии сейчас выясняет СУ СК России по Камчатскому краю.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: СК РФ
Читайте нас на:

Для выяснения обстоятельств крупного пожара в частном жилом доме, который унес жизни пяти человек, следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК по региону начата проверка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, ночью 23 сентября в доме, расположенном на улице Осипенко в Петропавловске-Камчатском произошло возгорание, в результате которого погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, ее личность устанавливается.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят опытные следователи-криминалисты. По результатам доследственной проверки с учетом всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о дальнейших действиях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:45 Армия
Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии
18:28 В стране и мире
Видео
ФСБ обезвредила религиозно-экстремистскую ячейку в Екатеринбурге
18:23 Армия
Видео
В Черном море силовики предотвратили «теракт» на газодобывающей платформе и освободили «заложников»
18:13 В стране и мире
Центр подготовки космонавтов впервые показал, как засверливали трещины на МКС
17:27 В стране и мире
Видео
СК проверит, как пермский стрелок получил разрешение на охотничье ружье
Популярное
Россиян предостерегли от покупки определенного типа квартир
Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за блокировки его фамилии
Видео
Привет из 90-х: момент задержания участников массовой драки в Крыму попал на видео
Мясников назвал признаки приближающегося инсульта
Видео
Неравный бой: пенсионерка смогла отбиться от напавшего на нее грабителя
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.