Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме на Камчатке

Для выяснения обстоятельств крупного пожара в частном жилом доме, который унес жизни пяти человек, следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК по региону начата проверка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, ночью 23 сентября в доме, расположенном на улице Осипенко в Петропавловске-Камчатском произошло возгорание, в результате которого погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и одна женщина, ее личность устанавливается.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят опытные следователи-криминалисты. По результатам доследственной проверки с учетом всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о дальнейших действиях.