В стране и мире Ушел из жизни один из создателей подлодки «Ленинский комсомол» Радий Шмаков Андрей Аркадьев Он также принимал участие в проектировании, строительстве и сдаче атомных подводных лодок с ракетным комплексом «Гранат». © Фото: РСК Читайте нас на: В Северной столице ушел из жизни главный конструктор петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Радий Шмаков. Ему было 90 лет. На сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщается, что Шмаков участвовал в создании первой в СССР атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Принимал участие в проектировании, строительстве и сдаче атомных подводных лодок с ракетным комплексом «Гранат». Также являлся членом государственных комиссий по приемке на вооружение противолодочных ракетных комплексов «Вьюга», «Водопад», «Водопад НК», «Ветер» и «Шквал». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика