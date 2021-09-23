Более 500 снарядов подняли с начала года с затопленного в Крыму теплохода «Жан Жорес»

В Черном море ведется операция по разминированию советского теплохода «Жан Жорес». В 1942 году судно подорвалось на вражеской мине и затонуло. Водолазы подняли с борта теплохода более 500 снарядов. Все они уничтожены на специальном полигоне.

Работы по разминированию теплохода в этом году продлятся до середины октября. К данному моменту водолазам удалось добраться до четвертого трюма, в котором находится большое скопление снарядов, вес каждого около 50 килограммов. На время проведения операции часть акватории в Черном море для безопасности закрыта для движения судов.

Со дна Черного моря уже поднято на поверхность и уничтожено более 4200 взрывоопасных предметов и 6000 патронов.