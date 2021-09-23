Игорь Крутой впервые рассказал о внебрачном сыне

Композитор и продюсер Игорь Крутой подтвердил, что у него есть внебрачный сын. Музыкант рассказал о 30-летнем Якове Мирошникове Борису Корчевникову в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Как признался продюсер, он узнал о своем внебрачном сыне после звонка молодого человека, который незадолго до смерти матери выяснил обстоятельства своего появления на свет. Мирошников надеялся увидеться со своим знаменитым отцом, однако Крутой сначала попросил о генетической экспертизе.

«Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет», - рассказал композитор.

Мать Ярошникова Ирина работала в магазине «Октябрьский», который в начале 90-х часто посещали советские звезды.

Слухи о внебрачном сыне Крутого появились около двух лет назад, когда Мирошников начал появляться на семейных снимках композитора, однако от прямых ответов о родственных отношениях с молодым человеком музыкант предпочитал уклоняться.