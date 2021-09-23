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Игорь Крутой впервые рассказал о внебрачном сыне

Светлана Иванова
14:33 23.09.2021
Продюсер узнал о своем внебрачном сыне после телефонного звонка: молодой человек попросил о встрече со своим знаменитым отцом.
Игорь Крутой впервые рассказал о внебрачном сыне
© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
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Композитор и продюсер Игорь Крутой подтвердил, что у него есть внебрачный сын. Музыкант рассказал о 30-летнем Якове Мирошникове Борису Корчевникову в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Как признался продюсер, он узнал о своем внебрачном сыне после звонка молодого человека, который незадолго до смерти матери выяснил обстоятельства своего появления на свет. Мирошников надеялся увидеться со своим знаменитым отцом, однако Крутой сначала попросил о генетической экспертизе.

«Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет», - рассказал композитор.

Мать Ярошникова Ирина работала в магазине «Октябрьский», который в начале 90-х часто посещали советские звезды.

Слухи о внебрачном сыне Крутого появились около двух лет назад, когда Мирошников начал появляться на семейных снимках композитора, однако от прямых ответов о родственных отношениях с молодым человеком музыкант предпочитал уклоняться.

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