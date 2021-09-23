Жильцы высотки на Ленинском рассказали, как парашютисты смогли проникнуть на крышу

Высотка на Ленинском проспекте в Москве, откуда этим утром совершили прыжок четверо парашютистов, давно привлекает молодежь. Об этом «Звезде» рассказали жители дома. С их слов, дорога на крышу давно «протоптана» и никакие меры предосторожности не помогают.

«Они ломают замки, мы боремся с этим давно. Они каким-то образом забираются на крышу. Периодически по камерам мы видим, как они ходят туда-сюда. Даже экскурсии водят, организовывают фотосессии, встречают закаты, целыми группами ходят», - пожаловалась жительница дома.

Квартиранты говорят, что в Сети существует целое сообщество любителей неоправданного риска. На специальных форумах молодежь общается, рассказывает, какие дома открыты для посещения, выкладывают видеоотчеты о своих «подвигах».

«Они запарили. Это уже не первый десяток раз. Проблема существует с начала постройки дома. Все УК с этим боролись, но они взламывают замки. Высота дома в 155 метров позволяет раскрыть купол», - рассказал житель популярной у экстремалов многоэтажки.

Сегодня утром над Ленинским проспектом раскрылись очередные купола. Рискованный поступок попал в объектив водителя, который стоял в пробке. Позже он разместил кадры в социальных сетях.