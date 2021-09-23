Спасение жизней: как военные медики танковой армии ЗВО помогают жителям Тулы в борьбе с COVID-19

Военные медики из Подмосковья помогли вылечить почти полторы тысячи больных коронавирусом. Уже три месяца они находятся в командировке в Тульской области и вместе с гражданскими врачами борются с болезнью.

В армейском медицинском отряде 50 опытнейших специалистов, которые развертывали мобильные госпитали в Южной Осетии и в Дагестане. В город Щекино они тоже привезли оборудование и готовы в любой момент организовать дополнительные койки для пациентов.

Сейчас медики заняты в приемном отделении местной больницы. Также на территории концертного зала в Туле проводится вакцинация и ревакцинация местных жителей.