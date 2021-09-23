Африканец скрывался от полиции на стене 17-этажного дома под Петербургом

Один из подозреваемых в мошенничестве выходец из Африки попытался скрыться от полицейских, спрятавшись с внешней стороны балкона 17-этажного дома в городе Мурино Ленинградской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что правоохранители в последний момент сумели удержать мужчину и поднять обратно, что спасло ему жизнь.

Африканца подозревают в крупном мошенничестве в отношении европейского футбольного клуба. Фигурантами дела проходят еще трое выходцев из Западной Африки.

Злоумышленники по своим каналам получили информацию об интересе в отношении игрока со стороны популярной итальянской команды. Изготовив поддельный паспорт на вымышленное имя, они открыли счет в одном из банков Санкт-Петербурга. Затем эти банковские реквизиты указали в сопроводительных документах вместо данных датского клуба и передали итальянской стороне. В результате 800 тысяч евро оказались похищены африканцами.

Часть похищенных денег нарушители потратили, в рамках расследования дела на сумму свыше 57 миллионов рублей был наложен арест. Все четверо фигурантов находятся под стражей.