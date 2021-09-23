Ракетный страж: комплексы «Бастион» уничтожили «противника» в Черном море
Для отслеживания условного противника военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты.
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На полигоне Опук в Крыму провели учения дивизиона мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша, а также со скрытых огневых позиций. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами, сообщает Минобороны РФ.