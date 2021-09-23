В стране и мире Ракетный страж: комплексы «Бастион» уничтожили «противника» в Черном море Майя Мусиенко Для отслеживания условного противника военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На полигоне Опук в Крыму провели учения дивизиона мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» Черноморского флота по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша, а также со скрытых огневых позиций. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами, сообщает Минобороны РФ. © Минобороны РФ В отслеживании корабельной группы условного противника, оснащенной палубной авиацией, на дальних рубежах поражения, были задействованы беспилотные летательные аппараты. Этот способ наблюдения стал особенностью прошедших учений. После получения целеуказаний расчеты БПРК «Бастион» ЧФ вышли на позиции, привели комплексы к бою, а затем выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным морским целям. В качестве кораблей условного противника выступили два больших корабельных щита мишени. © Минобороны РФ Далее военнослужащим предстояло выполнить нормативы по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также пополнению боекомплекта с выполнением условных ракетных пусков. © Минобороны РФ Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на фоне совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз Черноморского флота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика