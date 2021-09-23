Герою Советского Союза Калийнуру Усенбекову 23 сентября исполнилось бы 100 лет

Сегодня, 23 сентября, исполняется сто лет со дня рождения участника ВОВ, Героя Советского Союза, военного следователя военной прокуратуры СССР, заместителя прокурора Киргизской ССР по спецделам, генерал-майора Калийнура Усенбековича Усенбекова. В связи с юбилеем легендарного военнослужащего с торжественным обращением выступил заместитель генерального прокурора Российской Федерации, главный военный прокурор РФ Валерий Петров.

«Дорогие друзья! Все, что связано с Великой Отечественной войной, унесшей жизни более 27 миллионов советских граждан, имеет огромное значение для всех нас - граждан бывшего Советского Союза. Бессмертный подвиг наших соотечественников не подлежит забвению, он должен жить в нашей памяти. Ценой своей жизни наши деды и прадеды отстояли независимость Родины... В ряду ковавших на фронтах Великую Победу особое место занимает прошедший боевой путь от Сталинграда до Берлина славный сын киргизского народа, истинный гражданин и патриот Страны Советов, Герой Советского Союза, генерал-майор Калийнур Усенбекович Усенбеков. Сегодня исполняется сто лет со дня его рождения», - сказал Петров.

Главный военный прокурор России отметил, что Калийнур Усенбекович является выдающейся и легендарной личностью. При этом он рассказал о некоторых из многочисленных подвигах ветерана, совершенных им в годы ВОВ.

«Из полученного в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации личного дела генерала Усенбекова нам стали известны подробности его подвигов. Так, 17 февраля 1944 года под постоянным пулеметным огнем противника Усенбеков лично поднял батальон в атаку. Он первым ворвался в немецкие траншеи и меткими выстрелами уничтожил несколько врагов, обратив остальных в бегство. Спустя месяц, его батальон успешно форсировал реку Южный Буг на Украине и с боями занял первые линии траншеи противника, обеспечив полку путь для дальнейшего наступления... Тринадцатого февраля 1945 года, будучи в окружении в течение 14 часов, Калийнур Усенбекович вместе с однополчанами отражал непрерывные атаки двух батальонов пехоты и девяти танков противника. Когда танки в упор стреляли по нашему командному пункту и окопам, Усенбеков собрал у раненных оставшиеся патроны и гранаты, обеспечил ими боеспособных солдат и сам расстреливал наступавшую вражескую пехоту. В том бою он ликвидировал около 60 немецких солдат и офицеров. На следующий день он лично, в рукопашной схватке, уничтожил семерых захватчиков и еще двоих взял в плен. Эти выдержки из наградных листов Калийнура Усенбековича как нельзя лучше передают нам, ныне живущему поколению, его нравственные принципы, выдающиеся храбрость и отвагу, беззаветность в служении Отечеству и высший патриотизм», - сообщил Валерий Петров.

Он при этом подчеркнул, что Военная прокуратура серьезно занимается историей ее сотрудников.

«Буквально по крупицам собираем сведения о прокурорских работниках, стоявших у истоков развития надзорного ведомства. Воспитываем на этих принципах молодое поколение, продолжаем заложенные традиции. Твердо убежден, что это очень важное и нужное дело», - отметил главный военный прокурор России.

Калийнур Усенбекович Усенбеков родился 23 сентября 1921 года в селе Ой-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР в семье кре­стьянина. Окончил педагогическое училище. Работал заведующим учебной частью Мало-Джаргылчакской начальной средней школы.

В Советской Армии служил с 1942 года. В действующей армии - с ноября 1942 года. В 1943 года окончил курсы младших лейтенантов.

Звание Героя Советского Союза Усенбекову было присвоено 31 мая 1945 года. Награжден также орденом Ленина, Красного Зна­мени, Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны продолжал службу в армии. В 1951 году окончил Военно-юридическую академию, после чего был зачислен в органы военной прокуратуры.

Пятнадцатого марта 1951 года назначен военным следователем военной прокуратуры Фрунзенского гарнизона. Приказом генерального прокурора СССР от 7 мая 1953 года № 361-А назначен заместителем прокурора Киргизской ССР по спецделам.

Уволен из кадров Советской Армии в запас 16 июня 1953 года в связи с назначением на специальную работу в гражданское ведомство.

Являлся председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Проживал в городе Бишкеке. Умер 9 декабря 2003 года.