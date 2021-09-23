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Еще один боевик заочно арестован в РФ по делу о гибели российских военных в Сирии

Андрей Аркадьев
11:51 23.09.2021
Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте гражданина Сирии Адина бин Адана Рамадана.
Еще один боевик заочно арестован в РФ по делу о гибели российских военных в Сирии
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Басманный суд Москвы заочно арестовал еще одного боевика, обвиняемого по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого сбил турецкий истребитель в ноябре 2015 года.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте гражданина Сирии Адина бин Адана Рамадана.

В 2015 году 24 ноября российский  бомбардировщик Су-24 был сбит турецким F-16 над территорией Сирии. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиками с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин спасен спецподразделениями России и сирийской армии. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич.

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