Зоологи нашли светящегося в ультрафиолете суслика

У юго-восточных гоферов (млекопитающее из отряда грызунов) открыли биолюминесценцию. Необычное свойство карманных сусликов, как их называют из-за внешнего вида, заметили зоологи из Университета Джорджии. Результаты исследования опубликованы в The American Midland Naturalist. Выдержки приводит Sci-news.

Наличие и степень флуоресценции на шерсти, голой коже и в защечных карманах грызунов удалось определить при помощи ультрафиолетового фонарика. Оказалось, что пойманные гоферы светились ярким оранжево-розовым светом в передней части тела. При этом свечение на спине тускнеет, а на светлых участках шерсти - лапах и челюсти - биофлуоресценция заметно ярче.

Объяснить, для чего животным нужно обнаруженное свойство, биологи пока не могут. Возможно, появление флуоресценции кроется в ночном образе жизни предков грызунов.

Гоферы - это грызуны, обитающие в Северной Америке и ведущие в основном подземный образ жизни. Гоферы роют землю мощными когтями, имеют торчащие резцы и большие защечные карманы, именно поэтому за млекопитающими закрепилось название «карманный суслик» (pocket gopher - анг.).