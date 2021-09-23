Мечты сбываются: летчики ЗВО прокатили тяжелобольных подростков на вертолете Ми-8

Когда большую часть жизни прикован к инвалидной коляске, хочется подняться в небо - тем более на настоящем боевом вертолете.​ Андрей Кузовлев заметно робеет от такого огромного количества кнопок и переключателей. В теории он уже знает, что такое крен и тангаж, теперь - дело за практикой.

Мальчики прильнули к иллюминаторам, вертолет выруливает на взлетную полосу и вдруг отрывается от земли. Вертолет летит над лесами и полями, мамы - рядом. Одна поправляет сыну шапку, чтоб не замерз, другая держит за руки, чтоб ему не было страшно.​ Но Андрею Кузовлеву не страшно, он просит открыть блистер, чтобы почувствовать небо и ветер. У него миопатия - атрофия мышц, но откуда берутся силы? Мальчик поднимает палец вверх. В вертолете почти ничего не слышно, но это тот самый случай, когда слова не нужны.​

Несколько кругов винтокрылая машина делает над Пушкиным - пригородом Петербурга. За 40 минут летчики полка армейской авиации ЗВО подарили мальчишкам впечатления, которые они наверняка уже никогда не забудут. Когда привык видеть четыре стены и потолок, и вдруг вокруг небо - это особенно неожиданно и ценно.

Ребятам даже​ дали примерить шлемофоны - чтобы они смогли ощутить себя настоящими летчиками. И вот по рулежным дорожкам аэродрома мимо боевых вертолетов катятся на колясках два счастливых мальчика, чья заветная мечта уже исполнилась.