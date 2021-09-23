Яблоко раздора: как Польша «поссорилась» с Чехией из-за шахты по добыче угля «Туров»

Полмиллиона евро в день - именно столько Европейский суд обязал платить Польшу до тех пор, пока она не закроет одну из крупнейших шахт по добыче угля «Туров».

Дело в том, что предприятие расположено практически на границе с Чехией, и, как уверяет Прага, своими выбросами буквально отравляет жителей северных районов страны. В Варшаве с решением фемиды не согласны и шахту закрывать отказываются.

Густой белый дым от угольной шахты ветер разносит по всей округе. Выбросы метана из Польши прямиком отправляются к соседям в Чехию. От городка Богатыня до чешских Либирец всего 15 километров. И такая угольная близость Прагу уже давно откровенно злит.

Чехия требует закрытия крупнейшей шахты «Туров». Мол, добыча наносит экологии непоправимый ущерб и загрязняет подземные воды. Дошло до того, что страны-друзья просто рассорились. Чехия подала иск в Европейский суд и выиграла. Польшу наказали гигантским штрафом - пока шахту не закроют – за каждый день работы придется платить полмиллиона евро.

Поляки не сдаются, шахта продолжает работать, несмотря на все предписания. А сотни шахтеров в страхе потерять работу устраивают протесты у представительства Еврокомиссии.

На «Турове» работают пять тысяч человек, комплексу уже больше 100 лет, но в последние годы шахта разрастается. Уже поставляет уголь на соседнюю электростанцию. Сейчас только она может дать тепло городу Богатыня, где по старинке печи топят углем. Впереди - холодная зима.

Комплекс «Туров» поставляет около 7% электроэнергии в энергосистему Польши. Это размер примерно двух польских провинций, поэтому шахта является очень важным элементом всей польской энергосистемы.

Отказ от угольной промышленности - сейчас приоритет Евросоюза на пути к «зеленой» энергетике, а поляки нарушают внутренние правила и явно отстают в этой гонке. Так, 33 самых загрязненных города ЕС находятся именно в Польше. Но страны Евросоюза договорились к 2049 году закрыть все шахты, чтобы избавиться от углеродных выбросов.

Варшава зеленую инициативу не поддерживает, так как уголь - это основной источник энергии в стране. Сейчас же польские власти намерены обжаловать приговор Европейского суда.