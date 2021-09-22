Игроки молодежной сборной РФ по гандболу отстранены от игр из-за возможного сговора с букмекерами

Скандал в российском гандболе. Восьмерых игроков молодежной сборной - это половина команды - обвиняют в сговоре с букмекерами. Выяснилось, что на чемпионате Европы спортсмены намеренно проигрывали матч за матчем и в итоге заняли предпоследнее место. Это было нужно, чтобы обеспечить букмекерам желаемый результат и заработать на ставках.

Полученные таким образом доходы все участники сделки делили между собой. В Федерации гандбола России возмущены и называют случившееся предательством. Участников мошеннической схемы уже отстранили от соревнований. Им грозит пожизненная дисквалификация и крупные штрафы.

«Они взяли на себя смелость торговать не только честью команды, не только именем клубов, которые их делегировали в сборную, но и фактически, честью страны. Я, как человек, который провел всю свою жизнь в профессиональном спорте, считаю, что таким людям не место в гандболе и выступаю за самые жесткие меры воздействия, чтобы остановить распространение этой заразы», - говорится в заявлении генерального директора Федерации гандбола России Льва Воронина на официальном сайте Федерации гандбола России.

Материалы внутреннего расследования переданы в правоохранительные органы. Если факт мошенничества подтвердится - административной ответственностью дело не ограничится. Возбудят уголовное дело и тогда речь пойдет уже о реальных тюремных сроках - до семи лет. Такое наказание предусматривает статья о договорных матчах.