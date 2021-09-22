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Небензя заявил об актуальности идеи проведения саммита пятерки постоянных членов Совбеза ООН

Роман Захаров
06:24 22.09.2021
По мнению российского дипломата, любые организационные трудности можно преодолеть «при наличии политической воли у всех участников».
Небензя заявил об актуальности идеи проведения саммита пятерки постоянных членов Совбеза ООН
© Фото: Manuel Elias, UN Photo, Globallookpress
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Идея проведения саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН все еще актуальна, однако ясность по срокам и месту в настоящий момент отсутствует. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет», - объяснил дипломат в интервью РИА Новости.

Небензя добавил, что в подготовку такой встречи «вмешалась пандемия». В то же время он подчеркнул, что любые организационные трудности можно преодолеть «при наличии политической воли у всех участников».

«Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета Безопасности», - отметил постпред РФ при ООН.

Провести саммит лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США, Китай, Франция, Британия) ранее предложил президент России Владимир Путин. Все государства заявили о готовности принять участие в этой встрече.

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