Школа сирийского города Тафас пустовала несколько лет. Сегодня она забита народом. Несмотря на то, что медресе для девочек, сюда стягиваются мужчины со всей округи. Да еще и с оружием. В пустующем здании обустроен пункт примирения бывших боевиков с правительством.

Первым делом мятежники сдают автоматы и пулеметы. Каждый осматривают представители Мухабарата, переписывают номера. Пока складируют в соседнем классе. Оружие под школьной доской. Но скоро оно исчезнет навсегда.

Большинство присутствующих боятся телекамер больше, чем бойцов Мухабарата. При виде объектива разбегаются в стороны. Возможно, опасаются гнева непримирившихся бывших друзей. Но много и тех, кто искренне раскаивается в том, что участвовал в мятежах.

В течение десяти лет радикалы превратили город в анклав беззакония. Вершили приговоры без суда, занимались рэкетом и мародерством местного бизнеса. Жители до сих пор опасаются говорить о тех, кто спонсировал бандитов.

К десятому году правления мятежники подвели Тафас на край гуманитарной катастрофы. Здесь разрушены больницы и поликлиники. Закрыты школы и аптеки.

Но времена террора и беззакония закончились. Над школой развивается сирийский флаг, а рядом российский. Именно под гарантией Российского центра по примирению враждующих сторон повстанцы согласились сдаться.

Тафас стал четвертым городом, провинции Деръа, в котором за последний месяц мятежники добровольно сложили оружие. Российские военные вели долгие переговоры с главарями банд и смогли убедить их в том, что пора возвращаться к мирной жизни.