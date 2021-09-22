Во Владивостоке стартовали Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»

На базе Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА во Владивостоке прошло торжественное открытие четвертых Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2021».

Открытие прошло под руководством заместителя Главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова. Кроме того, от командования Тихоокеанского флота на мероприятии присутствовал начальник штаба вице-адмирал Сергей Рекиш.

В отборочном этапе в течение шести дней будут соревноваться расчеты Восточного военного округа (ВВО), Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, подразделений Минобороны РФ и других силовых структур.

Свои лучшие аппараты представят предприятия–разработчики морских робототехнических комплексов, география которых представляет различные регионы России.

Всего соревнуются за призовые места 23 команды, общее число участников более 100 человек. В соревнованиях задействованы телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

В первый день турнира определяли победителя в категории «Автономные необитаемые подводные аппараты». Общие итоги соревнований подведут 25 сентября на церемонии закрытия.