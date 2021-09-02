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ABBA объявила о своем триумфальном возвращении на сцену

Анна Берестовая
Дмитрий Маслак
23:58 02.09.2021
Легендарная группа ABBA выпустила новые песни впервые за 40 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people Globallookpress
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Узнаваемых с первых мгновений аккордов фанаты легендарной группы ABBA по всей, без преувеличения, планете ждали без малого 40 лет - целая вечность по меркам музыкальной индустрии. И вот он - первый сингл после стольких лет молчания.

На радость поклонникам к песне своего возвращения группа не стала в духе времени снимать модный клип. В качестве музыкального видео к премьере - фотографии коллектива разных лет. Поклонники легендарного шведского квартета на седьмом небе от счастья. Когда в студии в башне в Олимпийском парке в Лондоне появляются Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, кажется, что и не было стольких лет перерыва.

«Мы с Бьорном здесь для того, чтобы сообщить вам, что мы выпустим новый альбом с ABBA. Кроме того, мы готовим большой концерт, который мы проведем прямо здесь на новой, специально для этого построенной арене», - рассказал участник группы Бенни Андерссон.

Сегодня каждому участнику группы, которая вроде бы как и не воссоединялась, потому что и не распадалась официально, больше 70 лет. Но еще до исторической премьеры продюсеры этого возвращения дали рекламной компанией понять, что, несмотря на возраст, группа готова быть молодой.

В первые секунды премьеры на странице группы в Интернете появляется фото коллектива в чудаковатых костюмах. Фанаты их уже прозвали ABBAтары - по аналогии с аватарами. Разгадка уже в телешоу по случаю премьеры новых песен. Его, а также новые синглы можно увидеть на YouTube-канале группы.

Группа подтверждает, что заочно едет в мае следующего года в тур, где вместо них гастролировать с программой на восемь концертов в день будут голографические изображения. Снимала свои цифровые копии ABBA в специальных костюмах все это лето в кинокомплексе. Главная сцена в Олимпийском парке Лондона на 3000 зрителей уже обрела первые черты, и британцы в восторге.

«Пять лет назад нам предложили отправиться в тур только в виде голограмм. Тогда сложно было это себе представить, и нас предупредили, что голограммы будут лучшего качества, если их сделают при нашей жизни. Так что мы решили не откладывать», - поведал участник ABBA Бьорн Ульвеус.

О том, как в мире постепенно появляется все больше упоминаний знаменитой группы, рассказала русский гид в Вене Елена Доеши.

«У нас очень интересное событие, идет трансляция в рамках Венского Фестиваля интервью с группой ABBA. И это возможность для огромного количества людей прийти сюда», - поделилась она.

ABBA образца 2021 года явно не собирается просто так заигрывать с современными технологиями. Премьерное шоу смотрят полмиллиона зрителей в Интернете, сцены для премьеры построены на главных площадях мировых столиц: в их числе Вена, Сидней, Нью-Йорк, и, конечно, Стокгольм - столица родины группы. На разогреве модные диджеи, а в понедельник ABBA завела аккаунт в TikTok. За сутки 350 тысяч подписчиков после лирического видео на один из хитов.

Смогут ли фанаты по всему миру попасть на по-настоящему живые концерты омолодившейся душой ABBA, пока не ясно. Все секреты еще не раскрыты - премьерное шоу легенд продолжается прямо сейчас.

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