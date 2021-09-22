МЧС создаст прогнозы ЧС техногенного и природного характера

МЧС России планирует готовить прогнозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по шести видам. Такие меры будут приняты для оперативного информирования населения, минимизации риска гибели людей, а также снижения ущерба от аварий и катастроф. Об этом стало известно из соответствующего проекта приказа ведомства, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прогнозы будут делиться на шесть видов: годовой, сезонный, месячный, недельный, суточный и экстренный. Они будут готовиться на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях. Центральную функцию на федеральном уровне будет выполнять Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Для подготовки прогноза на год подразделения мониторинга региональных главков МЧС будут представлять исходные данные во ВНИИ ГОЧС до 15 декабря текущего года, информацию в долгосрочный прогноз рисков ЧС в весеннее половодье – до 10 февраля, а в прогноз природной пожарной опасности в период до 10 марта.

Исходные материалы для долгосрочного прогноза циклических ЧС на осенне-зимний период будут предоставляться до 1 октября, прогноз на месяц – до 25-го числа текущего месяца, а для краткосрочного недельного прогноза – каждую пятницу к 09.00 мск.