В ЦВО прошел заключительный этап подготовки танковых экипажей к учениям «Мирная миссия-2021»

Центральный военный округ показал заключительный этап подготовки российских танковых экипажей к учению стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021». Маневры пройдут в середине сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, танкисты отработали задачи при действиях в составе коалиционных и одной объединенной группировок войск. Экипажи провели тренировку наступления и боевые стрельбы из танков Т-72 модификации Б3. Наводчики отработали ведение огня из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ. В ходе практических действий военнослужащие также продумывали вопросы взаимодействия с коалиционными подразделениями, которые не являются носителями русского языка.

Совместные антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021» пройдут с 11 по 25 сентября. В них примут участие более четырех тысяч военнослужащих стран ШОС.

Международная организация ШОС была основана в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.