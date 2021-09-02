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В ЦВО прошел заключительный этап подготовки танковых экипажей к учениям «Мирная миссия-2021»

Валентина Пескова
22:59 02.09.2021
Международные учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в этом году пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Центральный военный округ показал заключительный этап подготовки российских танковых экипажей к учению стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021». Маневры пройдут в середине сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, танкисты отработали задачи при действиях в составе коалиционных и одной объединенной группировок войск. Экипажи провели тренировку наступления и боевые стрельбы из танков Т-72 модификации Б3. Наводчики отработали ведение огня из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.  В ходе практических действий военнослужащие также продумывали вопросы взаимодействия с коалиционными подразделениями, которые не являются носителями русского языка.

Совместные антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021» пройдут с 11 по 25 сентября. В них примут участие более четырех тысяч военнослужащих стран ШОС.

Международная организация ШОС была основана в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.

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