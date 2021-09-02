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В провинции Алеппо боевики дважды обстреляли сирийские правительственные силы

Кира Тило
22:20 02.09.2021
За прошедшие сутки в Сирии в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны террористов.
В провинции Алеппо боевики дважды обстреляли сирийские правительственные силы
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано 2 обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны– 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 13 обстрелов, в провинции Латакия – 7 обстрелов, в провинции Алеппо – 3 обстрела, в провинции Хама – 2 обстрела.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Итвиран-Фаукани, провинции Алеппо, Маррат и Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 1,2 тонны.

C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3018 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,2 тыс. тонн.

ЦПВС призывает командиров террористических движений отказаться от вооруженных провокаций и мирно урегулировать ситуацию в подконтрольных им районах.

*«Джабхат-Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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