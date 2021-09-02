В МЧС предупредили жителей Подмосковья о ночных заморозках

В Московской области ночью и утром пятницы ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом сообщается на сайте МЧС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2...0 градусов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим МЧС призывает быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу. Также ведомство напоминает водителям, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.