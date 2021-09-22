Россия снимает ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. С 5 октября можно будет улететь в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР.

Как заявили в оперативном штабе, решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах. Авиасообщение возобновляется на взаимной основе.

По маршрутам Москва - Джибути, Москва - Веллингтон, Москва - Лима, Москва - Кейптаун, Москва - Йоханнесбург будут по два рейса в неделю. В Данию по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген также предусмотрены два рейса в неделю.

Кроме того, оперштаб с этого же числа разрешил перелеты на Гоа и Тенерифе. По маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа будет выполняться один рейс в неделю. Из Москвы на Тенерифе будут летать по два самолета в неделю.

Также с 5 октября увеличат число рейсов в Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Приостановка авиасообщения с Танзанией продлевается до 1 ноября.