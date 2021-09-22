Есть погибшие: под Ставрополем произошло ДТП с маршрутным микроавтобусом

Два человека погибли в дорожной аварии с участием микроавтобуса и легковушки в Железноводске Ставропольского края. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил мэр города Евгений Моисеев.

По его словам, пострадали еще 16 человек, среди которых 16-летняя девочка. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

По данным издания «Блокнот. Ставрополь», ДТП произошло около 19.00. Причиной аварии мог стать выезд легкового автомобиля Toyota Corolla на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с «Газелью», ехавшей в Железноводск из Пятигорска. Как сообщается, скончались 24-летние водитель и пассажир легковушки. Все обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают представители экстренных служб.