Участники «Эльбрусского кольца» произвели транспортировку «пострадавшего»: видео

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Всего в международных соревнованиях «Эльбрусское кольцо» принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Команду Вооруженных сил Российской Федерации на международном этапе представляет взвод альпинистов Воздушно-десантных войск, который победил на всероссийском этапе соревнования.