Участники «Эльбрусского кольца» произвели транспортировку «пострадавшего»: видео
На видеокадрах военнослужащие из разных стран производят эвакуацию «раненого» по склонам.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Появились кадры финального специального задания второго этапа конкурса «Транспортировка пострадавшего» по маршруту «Эльбрусского кольца». На них видно, как на комбинированном склоне каждое подразделение военнослужащих с использованием подручного альпинистского снаряжения готовило одного из участников к транспортировке и затем перемещало его по участку протяженностью в два километра с крутизной склонов не менее 30 градусов.
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