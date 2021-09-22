В стране и мире Переизбранный на пост губернатора Тульской области Дюмин принес присягу Иван Линдеманн Дюмин возглавляет регион с 2016 года. В этот раз на выборах он набрал более 83,5% голосов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Переизбранный на должность губернатора Тульской области Алексей Дюмин сегодня официально вступил в должность. Церемония прошла в Колонном зале Дома Дворянского собрания. Глава региона принес торжественную присягу, заверив ее подписью. «Тульская область - это не только Тула. И важная задача для власти – делать все, чтобы у нас не было забытых территорий. Мгновенно этот вопрос не решить. Но мы будем заниматься им всерьез, чтобы люди чувствовали реальные перемены к лучшему», - сказал в ходе присяги губернатoр. Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года. В этот раз на выборах он набрал более 83,5% голосов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика