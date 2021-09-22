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Заблокировать соцсети и взять кредит: чем опасен угон телефонных номеров

Иван Линдеманн
Дария Сенникова
19:27 22.09.2021
Угон сим-карты - преступление, за которое грозит не виртуальный, а реальный срок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Угонщики телефонных номеров вышли на охоту по всей России. С помощью фальшивых справок они перевыпускают чужие сим-карты и получают доступ ко всем данным. Например, могут заблокировать аккаунты в соцсетях и потребовать выкуп или взять кредит с помощью мобильного банка.

«В какой-то момент мне на телефон пришло смс, что моя сим-карта перевыпущена. Ровно в этот момент, когда я ее прочитал, связь на телефоне пропала», - рассказал журналист Ринат Низамов.

Старая сим-карта Низамова была уже заблокирована, а новая - мошенников - во всю работала. С десяток его контактов - от жены до губернатора Свердловской области - разом получили порочащие журналисткую репутацию сообщения. Чтобы во всем разобраться, ему пришлось идти в салон сотовой связи, а там сначала и не поняли, в чем проблема. Мошенник предоставил даже не доверенность, а липовую справку.

«Он так смотрит в паспорт, монитор, в паспорт, в монитор. Говорит: я вижу копию справки с вашими паспортными данными, с вашей фотографией. Справка о том, что ваш паспорт был утерян. Именно с этой справкой пришел человек», - объяснил журналист.

Мошенника так и не нашли. Но журналисту еще повезло, что преступник не взломал с помощью угнанной сим-карты мобильный банк. Ведь к сотовому номеру сегодня привязано все: денежные переводы, интернет-хранилища фотографий, те же соцсети. Главное - признаки, что вас обманули, всегда одни и те же.

«У меня оборвалась связь: ни интернета, ни связи. Этот день я запомню, наверное, на всю жизнь. Кто-то по доверенности это сделал», - рассказала еще одна жертва мошенников Алена Ляпина.

Мошенники успели поменять данные всех ее страниц в социальных сетях и сами вышли на связь, чтобы шантажировать. Она вела в соцсетях блог, подпичиков - тысячи, но платить мошенникам не стала.

Угон сим-карты - преступление, за которое грозит не виртуальный, а реальный срок. Бывает и так, что мошенники работают сообща с работниками салонов связи. Те за вознаграждение могут даже не разбираться, для чего и кому нужно перевыпустить карту.

Мошенники с помощью вашей сим-карты могут взять и кредит в банке.

«Сим-карта сейчас гораздо опаснее копии паспорта. Данные паспорта спокойно покупаются в даркнете. У злоумышленников это давно отлаженный процесс. Стоимость пробива данных - от 250 рублей за запрос», - объяснил Станислав Жураковский, обозреватель компании-разработчика ПО для информационной безопасности.

То есть за смешные деньги на теневых ресурсах можно узнать и номер вашего паспорта, и телефона. А в случае с угоном сим-карт все зависит от вашей подготовки. Стоит написать заявление сотовому оператору, что вы отказываетесь от перевыпуска сим-карт в будущем не только по доверенности, но и по другим документам, кроме оригинала паспорта.

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