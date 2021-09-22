В Черном море силовики предотвратили «теракт» на газодобывающей платформе и освободили «заложников»

Газодобывающая платформа в Черном море стала площадкой для проведения учений пограничников и силовиков нескольких ведомств, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму.

По легенде, террористы захватили важный энергообъект в исключительной экономической зоне России. Для их обезвреживания и освобождения заложников к платформе выдвинулись несколько спецгрупп под водой и на вертолетах.

Внезапный штурм - залог успеха операции. Когда диверсанты нейтрализованы, за дело берутся саперы. Параллельно судно нефтедобывающего предприятия тушит условный пожар, а парашютно-десантная группа Черноморского флота отрабатывает спасение утопающих.