Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Грады» и «Ураганы» накрыли огнем «врага» под Калининградом

Андрей Аркадьев
17:12 22.09.2021
В мероприятиях было задействовано два реактивных дивизиона подразделений армейского корпуса, порядка 40 единиц техники, приняли участие примерно 400 человек.
«Грады» и «Ураганы» накрыли огнем «врага» под Калининградом
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На учениях в Калининградской области расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» уничтожили передвижной командный пункт условного противника, а также скопления живой силы и бронетехники.

Как сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, «вражеские» координаты удалось обнаружить с помощью беспилотников «Орлан-10».

«После наземной доразведки штабом артиллерии объединения было принято решение нанести огневое поражение объектов противника с помощью разведывательно-огневого комплекса (РОК)», - говорится в сообщении.

Расчеты РСЗО «Град» поставили заградительный огонь на маршрутах возможного отхода противника. «Ураганы» открыли огонь по основным силам «неприятеля». Стрельба корректировалась с помощью беспилотников, которые передавали данные на командный пункт.

В мероприятиях было задействовано два реактивных дивизиона подразделений армейского корпуса, порядка 40 единиц техники, приняли участие примерно 400 человек.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:27 В стране и мире
Видео
СК проверит, как пермский стрелок получил разрешение на охотничье ружье
17:00 В стране и мире
Видео
Шарий рассказал, кому было выгодно покушение на Шефира
16:02 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры из района поисков пропавшего Ан-26
14:30 В стране и мире
Видео
Помощник Зеленского Шефир назвал покушение на него попыткой запугать высшие эшелоны власти
11:17 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили исходящие от лаборатории Лугара в Грузии риски для России
Популярное
Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за блокировки его фамилии
Видео
Привет из 90-х: момент задержания участников массовой драки в Крыму попал на видео
Мясников назвал признаки приближающегося инсульта
Видео
Неравный бой: пенсионерка смогла отбиться от напавшего на нее грабителя
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.