«Грады» и «Ураганы» накрыли огнем «врага» под Калининградом

На учениях в Калининградской области расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» уничтожили передвижной командный пункт условного противника, а также скопления живой силы и бронетехники.

Как сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, «вражеские» координаты удалось обнаружить с помощью беспилотников «Орлан-10».

«После наземной доразведки штабом артиллерии объединения было принято решение нанести огневое поражение объектов противника с помощью разведывательно-огневого комплекса (РОК)», - говорится в сообщении.

Расчеты РСЗО «Град» поставили заградительный огонь на маршрутах возможного отхода противника. «Ураганы» открыли огонь по основным силам «неприятеля». Стрельба корректировалась с помощью беспилотников, которые передавали данные на командный пункт.

В мероприятиях было задействовано два реактивных дивизиона подразделений армейского корпуса, порядка 40 единиц техники, приняли участие примерно 400 человек.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.