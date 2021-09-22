Путин обсудил Афганистан с премьером Италии

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги. Они обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и выразили настрой на взаимодействие для предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.

«Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также проинформировал Драги о договоренностях, достигнутых на заседаниях Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16-17 сентября и совместного заседания лидеров стран - членов обеих организаций.

«Особое внимание уделено теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности "Группы двадцати", в которой Италия председательствует в нынешнем году. В этом контексте обсуждена проблематика предстоящего саммита "двадцатки"», - добавили в Кремле.

Уточняется также, что государственные деятели затронули актуальные вопросы двусторонних отношений и борьбу с пандемией COVID-19.