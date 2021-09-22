Защита побережья: морпехи ТОФ отразили атаку «врага» с моря
Во время учений впервые массово задействованы недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Морпехи Тихоокеанского флота сорвали десантную операцию условного противника во время учений на полигоне Клерк.
По кораблям, с которых планировалась высадка, ударили танки и артиллерийские установки, а передовой взвод перехватил группу «диверсантов».
Также подразделения отработали новые тактические приемы и впервые массово задействовали недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.