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Защита побережья: морпехи ТОФ отразили атаку «врага» с моря

Андрей Аркадьев
15:29 22.09.2021
Во время учений впервые массово задействованы недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морпехи Тихоокеанского флота сорвали десантную операцию условного противника во время учений на полигоне Клерк.

По кораблям, с которых планировалась высадка, ударили танки и артиллерийские установки, а передовой взвод перехватил группу «диверсантов».

Также подразделения отработали новые тактические приемы и впервые массово задействовали недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.

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