Вьетнамская делегация на АрМИ-2021 представила программу ко Дню независимости

Вьетнамская делегация на АрМИ-2021 представила обширную культурную программу, посвященную Дню независимости страны.
Делегация Вьетнамской народной армии, участвующая в Армейских международных играх 2021 года, 2 сентября в «Доме дружбы» на Подмосковном полигоне Алабино организовала программу под названием «День вьетнамкой культуры» по случаю 76-го Национального дня Социалистической Республики Вьетнам.
В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Ким, представители оргкомитета АрМИ, представители Минобороны, МИД Российской Федерации и Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме, заместитель начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Фунг Си Тан и замначальника главного управления боевой подготовки Вьетнамской народной армии генерал-майор Фан Ван Тай, а также военнослужащие из более чем 20 стран мира.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.