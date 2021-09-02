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Вьетнамская делегация на АрМИ-2021 представила программу ко Дню независимости

Кира Тило
21:30 02.09.2021
Делегация Вьетнама на АрМИ-2021 представила культурную программу ко Дню независимости страны.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр – 2021 © Фото: пресс-центр Армейских международных игр – 2021
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Вьетнамская делегация на АрМИ-2021 представила обширную культурную программу, посвященную Дню независимости страны.

Делегация Вьетнамской народной армии, участвующая в Армейских международных играх 2021 года, 2 сентября в «Доме дружбы» на Подмосковном полигоне Алабино организовала программу под названием «День вьетнамкой культуры» по случаю 76-го Национального дня Социалистической Республики Вьетнам.

В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Ким, представители оргкомитета АрМИ, представители Минобороны, МИД Российской Федерации и Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме, заместитель начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Фунг Си Тан и замначальника главного управления боевой подготовки Вьетнамской народной армии генерал-майор Фан Ван Тай, а также военнослужащие из более чем 20 стран мира.

© пресс-центр Армейских международных игр – 2021

Обширная культурная программа предусматривала выступление национальных вьетнамских танцевальных, вокально-инструментальных коллективов, в том числе принимавших участие в конкурсе «Армия культуры». Глава вьетнамской делегации на АрМИ-2021 генерал-лейтенант Фунг Си Тан высоко оценил подготовку и проведение Армейских международных игр.

«Для Вьетнамской народной армии Армейские международные игры — большое военно-спортивное мероприятие. Мы принимаем участие в 15 конкурсах, в пяти из которых в первый раз. Вьетнам должен постоянно участвовать в играх, чтобы активно сотрудничать с другими странами, делиться опытом и навыками. Это способствует воспитанию молодежи», — заявил генерал-лейтенант Фунг Си Тан.

По его словам, уже 4 год подряд, Вьетнам участвует в Армейских международных играх, из года в года в год увеличивая количество команд-участниц и число конкурсов.

«В последние дни вьетнамские команды выступали очень целеустремленно и добились высоких результатов. Команда ВМФ выиграла серебряную медаль, впервые приняв участие в конкурсе „Кубок моря“, а затем наши команды стали призерами в соревнованиях „Меридиан“ и „Безопасный маршрут“», — отметил Фунг Си Тан.

© пресс-центр Армейских международных игр – 2021

Также вьетнамский генерал поблагодарил Россию и ее Вооруженные Силы за помощь в подготовке кадров при проведении разных конкурсов и поделился впечатлениями о выступлении сборной Вьетнама в конкурсе «Танковый биатлон».

«Мы хотели бы поблагодарить Вооруженные Силы России за помощь в подготовке кадров при проведении конкурсов. Мы знаем, что в первом дивизионе конкурса „Танковый биатлон“ выступают сильные и опытные команды. Результат нашего первого экипажа хороший, но нам надо больше тренироваться, чтобы добиться еще лучших результатов. Желаю командам России и Вьетнама занять высокие места», — отметил генерал-лейтенант Фунг Си Тан.

Как подчеркнул глава вьетнамской делегации, 31 августа 2021 года в Национальном военном тренировочном центре №4 в городе Ханойе торжественно прошла церемония открытия конкурсов «Снайперский рубеж» и «Аварийный район» в рамках АрМИ-2021, которая собрала вокруг себя большое количество зрителей со всей страны.

Заместитель начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии поблагодарил Министерство обороны РФ за поддержку Вьетнама во всесторонней подготовке к организации этих двух конкурсов.

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