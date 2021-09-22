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Точность и тишина: снайперы спецназа ЮВО отрабатывают скоростную стрельбу на Кубани

Андрей Аркадьев
13:45 22.09.2021
С помощью баллистических калькуляторов снайперы готовят данные для стрельбы и поражения цели из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дальностях до 1,2 тысячи метров.
Точность и тишина: снайперы спецназа ЮВО отрабатывают скоростную стрельбу на Кубани
© Фото: Минобороны России
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На полигоне Молькино в Краснодарском крае в рамках подготовки к российско-пакистанским учениям «Дружба-2021» снайперы спецназа отрабатывают технику скоростной стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Снайперы также отрабатывают технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности, оборудования позиции для ведения огня, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания», - говорится в сообщении.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД), разработана в 1958-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Винтовка является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

По сути СВД не является «традиционной» снайперской винтовкой, ее основное назначение - увеличить дальность эффективного огня мотострелкового отделения до 600 м, обеспечить необходимую стрелковую поддержку (подавить огневую точку и т. п.). В отличие от абсолютного большинства снайперских винтовок мира СВД комплектуется штык-ножом.

Учения «Дружба-2021» начнутся 27 сентября и завершатся 6 октября. Маневры будут проводиться на Кубани. В них принимают участие порядка 100 военнослужащих из Пакистана и столько же от подразделения спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

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