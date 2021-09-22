Морпехи Каспийской флотилии получили партию модернизированных АК-74М «Обвес»

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии получили на вооружение современные модернизированные автоматы Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм с комплектом модернизации «Обвес» (для Сухопутных войск и разведки). Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Автомат Калашникова АК-74 создан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974-м. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы - примерно 600 выстрелов в минуту.

АК-74 стал первым советским автоматом, разработанным под малоимпульсный патрон 5,45Х39. Показатель кучности и точности стрельбы стал лучше по сравнению с АК. Сам автомат получился легче своего предшественника, в том числе за счет уменьшения калибра.

АК-74М с комплектом модернизации позволяет значительно повысить эффективность боевого применения оружия по критерию «частота поражения» на дальность до 300 метров в любое время суток и в различных климатических условиях. Первая публичная демонстрация автоматов АК-74М с комплектом модернизации «Обвес» состоялась 9 мая 2015 года на Параде Победы на Красной площади в Москве.

Новые автоматы имеют регулируемый по длине приклад, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимера. Обеспечена возможность оснащения автомата различным навесным оборудованием, таким как дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари.