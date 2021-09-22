В Раде назвали покушение на помощника Зеленского разборками «95-го квартала»

Депутат Верховной рады Украины Геннадий Москаль прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, которое произошло сегодня в Киевской области.

«Это разборки “95-го квартала”. Шефир был тем, кто был против борьбы с олигархами. Это чисто финансовые разборки», - сказал Москаль в эфире Первого независимого телеканала.

По словам Москаля, Шефир считал, что президент Украины «перегибает палку» в борьбе с олигархами.

Ранее украинское Министерство внутренних дел сообщало о покушении на чиновника около села Лесники. Уточнялось, что в машину попало более десяти пуль, сам Шефир, являющийся давним партнером Зеленского, не пострадал. Однако был ранен его водитель.

Впоследствии в ведомстве уточнили, что выстрелы производились из автоматического оружия. Было добавлено, что в настоящий момент полиция проводит специальную операцию по розыску злоумышленников.

Сергей Шефир - сооснователь «Студия Квартал-95». После победы Владимира Зеленского на президентских выборах он стал работать в офисе главы государства, занимая должность первого помощника главы государства.